Oproep voor steun aan: Sterren Schitteren Voor Iedereen

Hieronder een bericht van de organisatie en vrijwilligers van ‘sterren schitteren voor iedereen‘, dat ik op verzoek van mijn Belgische vriend Jean-Pierre Grootaerd hier graag plaats.

De Kersttijd komt er weer aan. Dan willen we natuurlijk dat de ‘Sterren Schitteren Voor Iedereen’. Dan doen we met jaarlijks een belangrijke samenwerking met het IAU Office for Astronomy Outreach onder de naam ‘Telescopes for All’. Dit verwoorden we zo:

The importance of Telescopes for All – why does it matter to give people access

Telescope for All promotes access to astronomy knowledge and observing experiences to underserved communities around the world. It broadens the horizons of children, adults and educators while sparking an interest in science and raising awareness for equal opportunities in pursuing careers in astronomy. Telescope for All helps build an inclusive, egalitarian and diverse astronomy community while demonstrating how astronomy can be a tool for education and development.”

Wij willen graag nog een hele tijd doorgaan met dit project. Zopas is trouwens de website vernieuwd: www.ssvi.be.

Zoals je kan zien is er nu ook een samenwerking met CERN. Uitwisseling van materiaal: zij SSVI in a Box telescoopjes als prijs voor hun scholenwedstrijd en SSVI krijgt acht Cloud Chambers. Uitstekende deal…

SSVI dan: Er zijn heel veel jonge mensen bij gebaat, en we doen het nog steeds gratis. Het is natuurlijk zo dat Bresser (voor zover beschikbaar) de Messier 90/900 refractors belangeloos ter beschikking stelt. Plus ook alle oculairs, zonnefilters en camera’s. Erik Dijk bezorgde ons weer een reeks 70/700 telescopen er is Rob Walrecht die heel veel educatief materiaal schenkt.

Maar we blijven opschalen, en daar is een reden voor: als je weet dat we jaarlijks via de IAU wedstrijd honderden proposals binnen krijgen, plus deze van L’Astronomie Afrique, On The Moon Again…

Om die redenen maakten we bij Kijkerbouw (Gent) 110mm Newtons en willen we graag ook 20 SSVI in a Box telescopen beschikbaar stellen. Maar koken kost geld… Hout en bouten, vijzen, veren… zijn een pak duurder geworden dan voor Corona tijdperk. Om die reden komen we weer bij jullie aankloppen. Elk bedrag wordt met heel veel dank aanvaard. Wie 130 euro overmaakt komt met zijn/haar naam op het IAU document. De wedstrijden gaan twee keer per jaar door. Uiteraard is ELK bedrag welkom! Vele kleintjes maken ook een groot…

We zien heel graag uw bijdrage tegemoet via rekeningnummer:

BE857360 1280 7906, bic code KREDBEBB t.n.v. Volkssterrenwacht Armand Pien, Rozier 44, 9000 Gent

Alvast heel veel dank!

Jean-Pierre en voltallige SSVI team.

