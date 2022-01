Foto Yutu-2 van onbekend artefact op de maan blijkt stenen ‘jade-konijn’

door

Nee, het kubusvormig object dat recent door de Chinese maanrover Yutu-2 werd gespot is geen maanmonoliet, en ook geen gecrashte Lunar Orbiter of Amerikaanse Ranger. Arie meldde het daarnet al bij deze blog, Yutu-2 bleek een kleine rots op een kraterrand ontdekt te hebben, die inmiddels, vanwege zijn vorm, het ‘jade-konijn’ genoemd is, zie hier de twitterdraad van Andrew Jones e.a. Nog niet zo’n gekke gelijkenis, toch?



De Chinese maanrover Yutu-2 fotografeerde het eigenaardig kubusvormig object in de Von Kármán-krater in het Zuidpool-Aitkenbassin op de maan. De Chinese blog op Weixin.qq,( ‘Our Space’), dat een nauwkeurig Yutu-2 dagboek bijhoudt, noemde het object een “mysterieze hut” (Pinyin ‘shenmi xiaowu’). In de blog valt te lezen hoe dit kubusvormig object uit de grillige skyline oprijst, gelijk een ‘mysterieuze hut’, met een forse inslagkrater ernaast. Het rover-team van het CLEP (Chinese Lunar Exploration Program) stuurt de rover, die sinds 4 januari 2019 op de maan rondrijdt, sinds het moment van ontdekking, in de richting van het object dat zich op 80 meter afstand van de rover bevindt, voor nader onderzoek.

De Yutu-2 landde op 3 januari 2019 op de maan in het kader van de Chang’e-4 missie. De lander en Yutu-2 doen naast verkenning van het maanoppervlak, tevens onderzoek naar de chemische samenstelling van de maanbodem, studie naar kosmische straling en observatie van de zonnecorona. Bronnen; AJones/Twitter, Weixin.qq.CNSA



