‘Do look up!’ reusachtige asteroïde 7482 (1994 PCI) scheert vandaag langs de Aarde

Een forse asteroïde 7482 (1994 PC1) met een omvang van ruim een kilometer zal vandaag onze planeet voorbijscheren. Een ‘Don’t look up’-scenario is niet aannemelijk, het hemellichaam raast de Aarde op een veilige afstand van ruim 1,9 miljoen kilometer voorbij. Dat is meer dan vijf keer de afstand van de Aarde tot de maan.

Deze rots is in 1994 ontdekt, en de, bij NASA’s Planetary Defense zeer bekende, kilometer brede asteroïde zal de Aarde passeren met een snelheid van ongeveer 76.000 kilometer per uur en op een veilige afstand. De asteroïde zal wel tijdens zijn korte passage eenvoudig waar te nemen zijn met een eenvoudige telescoop, zo meldt EarthSky. Zodra 7482 (1994 PC1) voorbij is gekomen zal het nog twee eeuwen duren voordat de ruimterots nog eens zo dichtbij komt. Met zijn omvang van 1 kilometer is het ook niet de grootste asteroïde in de recente geschiedenis die zo dichtbij onze planeet komt. Die eer blijft weggelegd voor asteroïde 3122 Florence (1981 ET3), die op 1 september 2017 een botsing met onze planeet vermeed. Dat hemellichaam heeft een omvang tussen de 4 en 9 kilometer en zal zijn volgende passage maken op 2 september 2057. Voor een scenario zoals in de recente Hollywoodfilm ‘Don’t Look Up’ hoeven we nu niet te vrezen. In die satirische film ontdekken wetenschappers gespeeld door Leonardo Di Caprio en Jennifer Lawrence een komeet die onvermijdelijk op de Aarde zal inslaan en het leven op onze planeet zal verwoesten. Toch bereidt de NASA zich voor op zo’n doemscenario. Gemiddeld om de 600.000 jaar crasht een asteroïde van die omvang wel op de Aarde, met verwoestende gevolgen. De recent gelanceerde DART-missie van NASA, waarbij een sonde bewust op een asteroïde zal inslaan in een poging om haar baan te beïnvloeden, moet toekomstige rampen kunnen voorkomen. DART heeft het gemunt op Dimorphos, een kleine maan die cirkelt rond Didymos, een andere asteroïde die eens om de zoveel tijd langs de Aarde passeert. Bronnen; GVA, LivetrackingappNASA, EarthSky