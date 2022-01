Meanderende bipolaire straalstromen waargenomen bij jonge sterren

door

Het zijn net ronddraaiende tuinsproeiers: de meanderende bipolaire straalstromen of jets die met de Gemini South telescope op de berg Cerro Pachón in het Chileense Andesgebergte bij jonge sterren zijn ontdekt. Al langer is bekend dat jonge roterende sterren naar twee tegengestelde richtingen straalstromen vol heet geïoniseerd gas de ruimte in spuwen, iets waarbij ook de magnetische velden rondom de sterren een rol spelen. Met die telescoop bestudeerde men twee jonge sterren met de meanderende straalstromen, MHO 2147 die 10.000 lichtjaar van de aarde verwijderd is en MHO 1502 die op 2.000 lichtjaar ligt. Men vermoedt dat het meanderen veroorzaakt wordt door de gravitationele interactie van de jonge sterren met een vooralsnog onbekende compagnon, mogelijk zelfs meerdere compagnons.

In het geval van MHO 1502, die gelegen is in een zogeheten HII gebied, dat vol zit met atomair geïoniseerd waterstof, lijkt de ster met tussenpozen materiaal uit te stoten, hetgeen geleidt heeft tot een verbrokkelde straalstroom, die vol met ‘knots’ zit, losse brokken van heet gas.

Hier is het vakartikel over het onderzoek aan de twee jonge sterren, verschenen in Astronomy & Astrophysics. Bron: NOIRlab.

