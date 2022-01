Webb is vanavond aangekomen bij L2

door

Vanavond om 20.uur uur Nederlandse tijd heeft de James Webb Space Telescope (JWST, kortweg Webb) z’n kleine stuwraketten een kleine vijf minuten aangezet (297 seconden om precies te zijn) en met deze ‘mid-course correction’ kwam de ruimtetelescoop bij zijn eindbestemming, Lagrangepunt 2, kortweg L2. Door deze laatste koerscorrectie, een kleine maand na de lancering op Eerste Kerstdag, werd een extra snelheid van 1,6 m/s (wandeltempo) toegevoegd aan de snelheid die Webb had en daarmee kwam hij in z’n halobaan terecht bij L2, op 1,5 miljoen km van de aarde gelegen. De weg naar L2 toe liep via een ietswat gekromde route en daarom heeft Webb ~1.609.344 km afgelegd om bij L2 te komen. Hieronder zie je de vijf Lagrangepunten die het Zon-Aardesysteem hebben – lees deze blog over wat die punten precies zijn.

Komende maand gaat gebruikt worden om de spiegels en instrumenten van Webb verder af te koelen (tot -233 °C, één instrument zelfs tot -266 °C) en de maanden daarna tot de zomer worden gebruikt om alles uit te lijnen, te calibreren en te testen. Bron: ESA.

