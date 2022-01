IJskernen wijzen op een enorme zonnestorm 9.200 jaar geleden, nog wel tijdens een zonneminimum

door

Een team van wetenschappers van de Lund Universiteit in Zweden heeft door analyse van monsters van ijskernen uit Groenland en Antarctica ontdekt dat er zo’n 9.200 jaar geleden een enorme zonnestorm moet zijn geweest, die ook nog eens optrad op een moment dat je het helemaal niet verwacht, namelijk tijdens een minimum in de elfjarige cyclus van de zonneactiviteit. Dat ze ontdekken dat er 9.200 jaar geleden zo’n grote uitbarsting van de zon plaatsvond is al knap, maar dat ze dan óók nog eens ontdekken dat die uitbarsting in een zonneminimum plaatsvond is helemaal bijzonder. Hoe flikten ze dat? Raimund Muscheler en z’n collegae keken in die opgegraven ijskernen naar pieken in de aanwezigheid van de radioactieve isotopen beryllium-10 en chloor-36. Als de zon grote uitbarstingen meemaakt worden grote hoeveelheden SEP’s uitgestoten, Solar energetic particles, dat zijn vooral hoogenergetische protonen, elektronen en HZE-ionen. Komen die SEP’s bij de aarde aan dan komen ze in reactie met deeltjes in de atmosfeer en dan kunnen isotopen als beryllium-10 en chloor-36 ontstaan.

Als die isotopen vervolgens in het ijs van de zuidpool belanden worden ze daarin opgeslagen. Een piek van die isotopen hebben ze nu ontdekt en wel in de ijskernen die 9.200 jaar oud zijn. Omdat de concentratie van 10-Be altijd piekt tijdens de minima van de zonneactiviteit (zoals uit andere onderzoeken blijkt) kon men te weten komen dat die uitbarsting tijdens een minimum in de zonnecyclus plaatsvond, een moment dat je het eigenlijk niet zou verwachten. Hier het vakartikel over het onderzoek aan de ijskernen, verschenen in Nature. Bron: Phys.org.

