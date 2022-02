NASA presenteert rapport voor de crash van het ISS eind 2030 in de Stille Oceaan

door

NASA bereidt zich voor op de crash van het ISS tegen het eind van 2030. Op 31 januari j.l. publiceerde NASA een 24-pagina lang rapport waarin de plannen voor de ontmanteling en de crash van het ISS ontvouwd werden. Het plan heet het ‘ISS Transition Plan‘, de werkzaamheden van de afgelopen decennia worden erin beschreven alsook hoe ze al de, dan nog lopende, operaties gaan stilzetten.

Tot 2030, zo is vorige week door de regering Biden besloten blijft het ISS operationeel. Tegen het einde van 2030 zal het ISS in de diepten van de Stille Zuidzee duiken op een plek die bekend staat als Point Nemo. Point Nemo is het punt in de oceaan dat het verst van het land ligt, ongeveer 4500 km uit de oostkust van Nieuw-Zeeland en 3500 km ten noorden van Antarctica. De eerste ISS modules werden in 1998 naar de ruimte gelanceerd. In 2000 was het ruimtestation klaar om zijn eerste bemanning te verwelkomen. NASA stelt dat het ISS het volume heeft van een huis met vijf slaapkamers en een bemanning van zes personen kan ondersteunen, inclusief bezoekers. Het ISS creëerde de mogelijkheid om voortdurend menselijke aanwezigheid in de ruimte te hebben, waardoor bemanningsleden onderzoek konden doen in micro-zwaartekracht. Het ISS heeft bijgedragen aan wetenschappelijk onderzoek op een veelheid aan gebieden maar met de nadruk op astronomie, meteorologie, fysica en biomedisch onderzoek. gebieden. NASA is niet de enige die het ISS onderhoudt; andere ruimteagentschappen van over de hele wereld dragen bij, zoals de Canadian Space Agency, European Space Agency en de Japan Aerospace Exploration Agency. NASA is van plan om het ISS in handen te geven van commerciële ruimtepartners, in samenwerking met een groot aantal commerciële ruimtevaartbedrijven om ervoor te zorgen dat het nieuwe ISS geschikt zal zijn voor mogelijke behoeften van de overheid en de particuliere sector. Axiom space, Blue Origin, Nanoracks en Northrop Grumman behoren tot de commerciële bedrijven die samenwerken met NASA om een ​​soepele overgang van het ISS te garanderen.Credits; NASA, TheHill

