Hoe kunnen zware sterren zo ver van hun geboortelokatie verzeild zijn geraakt?

Soms komen sterrenkundigen zware sterren tegen die ver verwijderd zijn van de plek waar ze ontstaan zijn, té ver eigenlijk dan zou kunnen. Een mooi voorbeeld van zo’n ster is HD93521, die zich maar liefst 3600 lichtjaar boven het vlak van de Melkweg bevindt. Metingen met de Europese Gaia satelliet laten zien dat HD93521 een massa heeft die 17 keer zo groot als die van de zon is. Sterren die zo zwaar zijn leven maar kort, de leeftijd van HD93521 wordt geschat op 5 miljoen lichtjaar. Maar op grond van dezelfde Gaia satelliet hebben ze zijn snelheid en bewegingsrichting gemeten en dat laat zien dat hij 39 miljoen jaar gedaan heeft om z’n kraamkamer te verlaten, een grote gaswolk in de platte schijf van de Melkweg. En da’s het probleem: een ster die 5 miljoen jaar oud is kan er geen 39 miljoen jaar over hebben gedaan om z’n huudige lokatie te bereiken. Zo zijn er meer van die zware sterren met hetzelfde probleem, IT Librae is er ook zo eentje. Sterrenkundigen van de Georgia State University hebben nu een mogelijke oplossing bedacht: HD93521 is een ster die ontstaan is door de samensmelting van twee lichtere sterren. Het waren die twee sterren die 39 miljoen jaar geleden de plek verlieten waar ze waren ontstaan – een beweging die te maken kan hebben met de zwaartekrachtswerking van andere sterren in de geboortestreek, vaak een cluster van sterren – en die naar buiten het Melkwegvlak migreerden. Onderweg kwamen de sterren steeds dichter bij elkaar en toen smolten ze op een gegeven moment samen tot één zware ster. Eén aanwijzing voor dit scenario was de rotatiesnelheid van HD93521, die is zeer hoog (de ster is sterk afgeplat hierdoor). Het is één van de snelst roterende sterren in de Melkweg en zo’n snelle rotatie wordt bijna altijd veroorzaakt door een samensmelting van twee sterren. Hier het vakartikel over de reis die HD93521 heeft afgelegd, verschenen in The Astronomical Journal, 2022; 163 (2): 100. Bron: Science Daily.

