Zestig jaar geleden vloog John Glenn als eerste Amerikaan in een baan om de aarde

Did you know? John Glenn became the first American to orbit Earth on February 20, 1962, 60 years ago today. He circled the globe 3 times and his space capsule was the Friendship 7. 🚀🌎 Read more about John Glenn’s legacy: https://t.co/zdvM1DGN04 📸 NASA. pic.twitter.com/N0KJKlBdsG — EarthSky (@earthskyscience) February 20, 2022

Vandaag precies zestig jaar geleden – donderdag 20 februari 1962 – vloog John Glenn als eerste Amerikaan in een baan om de aarde. Hij vloog aan boord van de Mercury MA-6 (bijgenaamd Friendship 7) als derde Amerikaan in de ruimte en als eerste Amerikaan in een baan om de aarde. Vóór hem hadden Alan Shepard en Virgil Grissom (net als Glenn deel uitmakend van de beroemde Mercury Seven) ook al in de ruimte gevlogen, maar dat betrof telkens een korte ballistische (suborbitale) vlucht, géén volledige vlucht om de aarde. Glenn landde in de Atlantische Oceaan na drie maal om de aarde te zijn gevlogen met een snelheid van 28.000 km per uur, op een hoogte van 159 tot 265 km boven het aardoppervlak. Glenn bleef tot 1964 voor NASA werken en ging daarna de zakenwereld in.

Hieronder videobeelden van de lancering van Glenn’s Friendship 7 precies zestig jaar geleden. Detail: de capsule werd de ruimte in gebracht met een Atlas ICBM raket – een omgebouwde raket die kernbommen kon vervoeren.

Bron: Wikipedia.

