Vandaag begint de herfst! Nou ja op Mars dan

Vandaag 24 februari is het herfstequinox op Mars. De kalender op de Rode Planeet loopt zoals jullie weten iets anders dan de Gregoriaanse kalender die wij hier op Aarde hanteren. De Sols, dat zijn de dagen op Mars, zijn 39 minuten en 35 seconden langer dan de aardse dagen, dus die lijken nog wel op elkaar. Maar de jaren op Mars duren langer, die duren 687 aardse dagen. Maanden kent Mars niet, want er is daar geen grote maan, zoals onze maan, die de periode van de maand bepaalt. Sterrenkundigen geven de vordering van het Marsjaar weer door de zonnelengte, weergegeven met Ls (spreek uit ‘El sub es’), waarbij Ls=0° de lente equinox is (het begin van de lente op het noordelijk halfrond van Mars), 90° het zomer solstitium, 180° de herfst equinox en 270° het winter solstitium. Per definitie is het 1e Marsjaar begonnen bij Ls=0° op 11 april 1955. Mars kent zelfs een jaar 0, dat begon op 24 mei 1953 en dat in dit vakartikel werd gedefinieerd. Afijn we zijn nu in het 36e Marsjaar sinds het begin van de jaartelling en vandaag begint op Mars de herfst. Die zal duren tot 21 juli dit jaar, dan begint de winter daar, als wij hier lekker zomer vieren op ons Noordelijk halfrond. Een gelukkig herfstequinox allemaal daar op Mars! Bron: deze tweet. De info komt van de Planetary Society.

