De uitlijningsfase ‘fine phasing’ van Webb is geslaagd, hij kan nu haarscherp zien

Het uitlijnen van de spiegels van de James Webb Space Telescope (JWST, kortweg Webb) is weer een stap verder gekomen. Op vrijdag 11 maart liet het Webb team weten dat de vijfde van in totaal zeven fasen, de zogeheten ‘fine phasing’ fase, succesvol was afgerond en dat Webb optisch boven verwachting goed werkt. Als voorbeeld van de goede uitkomst van de uitlijnfase nam Webb een foto van de ster 2MASS J17554042+6551277 (en dus niet meer z’n vorige doel, HD-84406), welke je hierboven ziet, een ster die pakweg honderd keer lichtzwakker is dan de zwakste ster die we met het blote oog kunnen zien.

Looking sharp, Webb! A special lens inside the NIRCam instrument took a "selfie" of Webb's mirror segments, verifying their alignment with NIRCam. The segments are bright as they are all collecting light from the same star in unison. https://t.co/RPL4OItJNA #UnfoldTheUniverse pic.twitter.com/jSrupf7i4a — NASA Webb Telescope (@NASAWebb) March 16, 2022

Op de foto zie je naast de ‘heldere’ ster ook al talloze sterrenstelsels op de achtergrond. Voor de foto is een roodfilter gehanteerd, om de contrasten sterker te maken. Uit de foto, die een belichtingstijd had van 2.100 seconden, blijkt dat de 18 primaire spiegels nu gezamelijk als één grote spiegel opereren, een spiegel van 6,5 meter in doorsnede. De resolutie die ze weten te bereiken ligt tegen de theoretische limiet aan van de wetten van de optica, dus beter kan gewoon niet.

De uitlijning is nog niet geheel afgerond. Er zijn nog twee fasen te gaan, te weten:

Telescope Alignment Over Instrument Fields of View

Iterate Alignment for Final Correction

Naast het verder uitlijnen moeten de instrumenten ook nog verder afkoelen. Zo is er bijvoorbeeld het MIRI of mid-infrared instrument dat momenteel nog 90K is (90 graden boven het absolute nulpunt van -273 °C) is, maar dat nog moet afkoelen tot 7K. Pas dan kan die goed werken. Eh… over Webb gesproken: die heeft een baantje om Lagrangepunt L2, zoals ik eerder beschreef. Om L2 draait ook een andere satelliet, de Europese Gaia ruimtetelescoop. En laat Gaia nou op 18 februari jongstleden een foto hebben gemaakt van Webb, die toen pakweg een miljoen km van Gaia verwijderd was, zeg bijna drie keer de afstand aarde-maan. Gaia nam een foto van Webb en die zie je hieronder, Webb is met de pijl aangegeven.

Hieronder een video over het kunstje dat Gaia in staat was om Webb te fotograferen.

Bron: Universe Today + ESA.

