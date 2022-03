Sojoez MS-19 capsule geland in Kazachstan – dáár gaat de samenwerking met Rusland gelukkig nog wel goed

Vanochtend om 09.21 uur Nederlandse tijd koppelde de Sojoez MS-19 capsule los van het International Space Station (ISS) en om 13.29 uur landde de capsule bungelend aan z’n parachutes in de steppen van Kazachstan, in de buurt van de stad Dzhezkazgan. Aan boord van de capsule waren twee Russen en één Amerikaan, de kosmonauten Anton Shkaplerov – als commandant – en Pyotr Dubrov van het Russische Roscosmos en astronaut Mark Vande Hei van de NASA. En ondanks de grote spanning die er is tussen het Westen en Rusland door de oorlog in Oekraïne, die al vijf weken duurt, verliep deze landing vlekkeloos, gelukkig maar. Hiermee kwam een einde aan de 355 dagen durende missie van Vande Hei, die 355 dagen duurde, een record voor een Amerikaan. Hieronder wat tweets over de landing, o.a. met bewegende beelden.

It's worth noting there was absolutely zero Russian war propaganda to be seen in the Soyuz landing zone, or in Moscow Mission Control. I'd take this as further evidence that Russia would like to continue the ISS partnership.

— Eric Berger (@SciGuySpace) March 30, 2022