Nieuwe golven op de zon ontdekt – de high-frequency retrograde (HFR) waves – en ze gaan nog snel ook

Onderzoekers hebben op het oppervlak van de zon een nieuw soort golven ontdekt. Ze worden high-frequency retrograde (HFR) waves genoemd, hoge frekwentie retrograde golven zeg maar. Dat retrograde slaat op de bewegingsrichting van de golven; die is tegengesteld aan de rotatierichting van de zon. De HFR golven zijn te zien als draaikolken op het oppervlak nabij de evenaar van de zon, die drie keer sneller gaan dan wat de huidige (hydrodynamische) theorie van dit soort golven zegt. De rotatierichting van de golven op het noordelijk halfrond van de zon is altijd antisymmetrisch ten opzichte van de rotatie op het zuidelijk halfrond. De onderzoekers zijn van NYU Abu Dhabi’s (NYUAD) Center for Space Science en ze worden geleid door Chris S. Hanson. Ze hebben gegevens verzameld in maar liefst 25 jaar geanalyseerd en daaruit kwam het bestaan naar voren van deze golven. Het zou kunnen dat complexe interacties tussen andere bekende golven en magnetisme, zwaartekracht of convectie de HFR golven met deze snelheid kunnen aandrijven, maar daar is verder nog weinig over bekend. In ieder geval is er een verschil tussen de bestaande theorie van de HFR golven en de waargenomen snelheid, dus op dat punt moet de theorie worden aangepast. Hier het vakartikel over de ontdekking van de nieuwe golven op de zon, verschenen in Nature Astronomy.

Nu we het toch over de zon hebben. Ik zag nog een magnifieke foto van de zon voorbij komen, gemaakt op 7 maart j.l. door de Europese Solar Orbiter met z’n Extreme Ultraviolet Imager. Klik op de foto hierboven en dan krijg je een zoombare versie van de foto te zien. Rechtsboven is ter vergelijking de aarde te zien op dezelfde schaal. Tussen de aarde en de rand van de zon zie je een donker filament, dat een protuberans is. Op het moment de de Solar Orbiter de foto nam stond hij 75 miljoen km van de zon vandaan. De foto telt 83 miljoen pixels en is 9148 x 9112 pixels groot. Bron: over de HFR golven Science Daily, over de foto van de zon ESA.

