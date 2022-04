COSMIC SETI is klaar om 24/7 te speuren naar ’technosignaturen’

door

Het wordt COSMIC SETI genoemd, dat staat voor ‘the Commensal Open-Source Multimode Interferometer Cluster Search for Extraterrestrial Intelligence‘. Voor deze speurtocht gaan ze de Karl G. Jansky Very Large Array (VLA) radiotelescopen in de VS gebruiken en het doel is om te kijken of ze ’technosignaturen’ kunnen beluisteren, signalen in het radiogolfgebied van intelligente buitenaardse wezens, SETI dus. De VLA bestaat uit 27 radioantennes (Ø 25m per schotel) en alle apparatuur daarvan is speciaal voor COSMIC geupgrade, zodat er zo min mogelijk storende ruis is. De array van antennes heeft een vermogen dat gelijk staat aan één radioschotel van 130 meter doorsnede. komende twee jaar gaat COSMIC zo’n 40 miljoen systemen in het Melkwegstelsel in de gaten houden om te kijken of er technosignaturen vandaan komen, allemala gelegen aan de noordelijke sterrenhemel. Het is de meest uitgebreide SETI-speurtocht die ooit is ondernomen. Met COSMIC zijn ze in staat om een radiosignaal uitgezonden door een hypothetische schotel vergelijkbaar in sterkte met de vroegere Areciboschotel op een hypothetische planeet tot een afstand van 81 lichtjaar op te vangen, ergens in het golflengtegebied van 230 MHz tot 50 GHz, een gebied dat deels nog nooit is onderzocht. Bron: Phys.org.

