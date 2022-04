SOFIA brengt als eerste de magnetische velden van een ‘galactisch bot’ in z’n geheel in kaart

door

Sterrenkundigen zijn er met het Stratospheric Observatory for Infrared Astronomy (SOFIA), een Boeing vliegtuig vol met IR-inbstrumenten van de NASA en het Duitse DLR, voor het eerst in geslaagd om de magnetische velden van een ‘galactisch bot’ in z’n geheel in kaart te brengen. Die galactische botten zijn de lange filamenten die het dichtste deel van de armen van een melkwegstelsel omlijnen en met SOFIA was men in staat om het magnetische veld van één zo’n filament, het gigantische G47, in kaart te brengen.

Op de grootste schaal volgen de magnetische velden van een sterrenstelsel zijn spiraalarmen. Magnetische velden in de galactische botten werden dan ook verondersteld te zijn uitgelijnd met die botten en dezelfde richting te volgen, maar het onderzoek met SOFIA laat zien dat dit over het algemeen niet het geval is. De magnetische velden volgen namelijk niet de spiraalvorm van de armen van de Melkweg en ze staan ​​ook niet loodrecht op de botten. Ian Stephens (Worcester State University) en z’n team onderzochten de botten van de Melkweg in het kader van het Filaments Extremely Long and Dark: a MAgnetic Polarization Survey (FIELDMAPS) project, dat bedoeld is om de magnetische velden van tien galactische botten geheel in kaart te brengen. G47 was het eerste doel, een bot van 200 lichtjaar lengte en 5 lichtjaar doorsnede.

Stervorming in de Melkweg kan beïnvloed worden door de magnetische velden en de sterrenkundigen waren inderdaad in staat om te meten dat de magnetische velden sterk genoeg zijn om te voorkomen dat gas in veel gebieden bezwijkt voor de instorting door de zwaartekracht om sterren te vormen. Hier werd de stervorming dus gehinderd door de magnetische velden. Het meten van het magnetisch veld werd gedaan met de HAWC+ polarimeter aan boord van SOFIA. Hier is het vakartikel over het onderzoek aan G47, verschenen in the Astrophysical Journal Letters. Bron: USRA.

