De zon zoals je haar nooit eerder zag

Felle zonnevlammen, adembenemende uitzichten over de zonnepolen en een verrassende zonne-‘egel’ maken deel uit van de schat aan spectaculaire beelden, films en andere data die het resultaat zijn van de eerste keer dat Solar Orbiter dicht langs de zon vloog. Hoewel de analyse van de nieuwe dataset nog maar net is begonnen, is nu al duidelijk dat de door de ESA geleide missie buitengewone inzichten biedt in het magnetisch gedrag van de zon en de manier waarop dat het ruimteweer beïnvloedt.

Solar Orbiter vloog het dichtste langs de zon, het perihelium, op 26 maart. Het ruimtevaartuig bevond zich binnen de baan van Mercurius, op ongeveer een derde van de afstand van de zon tot de aarde, en het hitteschild bereikte temperaturen van rond de 500°C. Maar het wist die hitte af te voeren, dankzij de innovatieve technologie die erin is verwerkt, en het ruimtevaartuig bleef daardoor veilig werken.

Solar Orbiter heeft tien wetenschappelijke instrumenten aan boord – negen van ESA-lidstaten en eentje van de VS – die nauw samenwerken om unieke nieuwe inzichten te verschaffen in hoe onze lokale ster ‘werkt’. Sommige instrumenten zijn voor metingen op grote afstand en worden op de zon gericht, andere zijn in-situ instrumenten, die de omgeving direct rondom het ruimtevaartuig in kaart brengen. Zo kunnen wetenschappers een verband leggen tussen wat ze in de zon zien gebeuren en wat Solar Orbiter op locatie ‘voelt’, in de zonnewind miljoenen kilometers verderop.

Wat het perihelium betreft, hoe dichter het ruimtevaartuig bij de zon komt, hoe fijner de details zijn die de instrumenten voor lange-afstandsmetingen kunnen zien. En het zat mee, want het ruimtevaartuig was getuige van verschillende zonnevlammen en zelfs een plasmawolk die in de richting van de aarde werd uitgestoten. Dat gaf een voorproefje van het real-time voorspellen van ruimteweer, dat steeds belangrijker wordt vanwege de bedreiging die ruimteweer vormt voor techniek en astronauten.

Uitgebreidde informatie over de resultaten van de waarnemingen tijdens het perihelium vind je in de bron: ESA.