Chinese onderzoekers selecteren landingsplaatsen in permanent beschaduwde gebieden op de zuidpool van de maan voor Chang’e 7-missie

China wil toekomstige ruimteschepen die naar de maan gaan afreizen laten landen in zogenaamde ‘permanent beschaduwde regio’s’ (PSR’s) nabij de zuidpool van de maan. Het doel is om de mogelijke aanwezigheid van hulpbronnen voor o.a. drinkwaterproductie en energieopwekking in kraters te onderzoeken voor de ondersteuning van een verblijf van mensen op de maan. Het is een team planetair onderzoekers van de Chinese Fudan Universiteit die een selectie van landingsplaatsen in deze permanent beschaduwde regio’s op de maan onderzocht heeft en het resultaat van hun inspanningen werd recent gepubliceerd in het Journal of Deep Space Exploration. De Chang’e-7-maanmissie (onderdeel van het Chinese Lunar Exploration Program), die naar verwachting in 2024 of 2025 zal worden gelanceerd, zal waarschijnlijk gaan proberen een zeer nauwkeurige landing te gaan maken aan de zuidpool van de maan in de buurt van zo een PSR. De PSR kan door de maanrover en de maanhopper vervolgens worden onderzocht op de aanwezigheid van waterijs en andere hulpbronnen. De PSR’s ontvangen geen zonlicht vanwege hun breedtegraad en hoogte. Met temperaturen rond de -230 graden Celsius zijn PSR’s kouder dan het oppervlak van Pluto, waardoor ze potentiële ‘vallen’ zijn voor vluchtige stoffen, waaronder waterijs, maar ook methaan, koolstofdioxide, ammoniak. De Chang’e-7-missie zal bestaan uit een orbiter, relaissatelliet, lander, rover en ‘maanhopper‘. Een van de belangrijkste kandidaat-ontwerpen voor de hopper is een zesbenige lander de ‘HexaMRL‘, ontwikkeld door de Shanghai Jiao Tong University. Het onderzoeksteam van de landingsplaatsen gebruikte SAR-data (synthetische apertuurradar) afkomstig van NASA’s Lunar Reconnaissance Orbiter. M.b.v. deze data heeft men getracht vlakke gebieden te vinden in de kraters Shackleton en Shoemaker voor de landing en regolietinzameling door de maanhopper. Inzichten uit dit proces worden gebruikt om te leren hoe de Polarization Synthetic Aperture Radar (Pol-SAR), bevestigd op de orbiter van de Chang’e-7, kan worden gebruikt om de topografie en ruwheid van het maanoppervlak te evalueren voor de selectie van landingsplekken. De Pol-SAR radar zou beeldvorming met hoge resolutie mogelijk maken van een beschaduwd gebied, wat met optische waarnemingen niet kan worden gedaan. De missie is van groot belang voor een bemande maanbasis.