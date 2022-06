Oeps, de spiegel van Webb is geraakt door een micrometeoroïde, maar verder alles goed hoor!

door

Kortgeleden (ergens tussen 23 en 25 mei) blijkt één van de spiegels van de James Webb Space Telescope (JWST, kortweg Webb) geraakt te zijn door een micrometeoroïde, een piepklein stofdeeltje in de ruimte. Maar ondanks dat blijft de spiegel uitstekend functioneren, “the team found the telescope is still performing at a level that exceeds all mission requirements despite a marginally detectable effect in the data“, aldus de NASA in een reactie. Het is niet de eerste keer dat de spiegels geraakt zijn door een micrometeoroïde. Sinds de lancering met kerst vorig jaar zijn er vier eerdere, kleinere inslagen geweest. Dát dit gebeurt is geen verrassing, de technici weten dat het kan gebeuren. Gelukkig kunnen de spiegels dergelijke kleine inslagen goed aan. Eventueel kunnen ze afzonderlijke spiegels (‘segmenten’) herpositioneren om de effecten van kleine inslagen te compenseren. Dit is o.a. recent nog gebeurd met segment C3. In het geval van aankomende meteoorzwermen kan Webb een andere kant op draaien om zich er tegen te beschermen.

Hieronder een discussie op Twitter over de inslag, o.a. over de grootte van het deeltje.

