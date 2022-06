Nee, nog steeds geen teken van leven op Venus

door

Het vreemde gedrag van zwavel aangetroffen in de atmosfeer van Venus is géén teken van een ‘aeriale’ buitenaardse levensvorm, zo laat een recent onderzoek zien. Eerder kwam de suggestie al eens langs dat er mogelijk in de hogere luchtlagen van Venus een zwevende levensvorm zou kunnen voorkomen, maar onderzoekers van de Universiteit van Cambridge hebben nu geconcludeerd dat dat onwaarschijnlijk is. Als er leven aanwezig is in de atmosfeer zou dat chemische ‘vingerafdrukken’ moeten achterlaten, maar die zijn niet aangetroffen. Paul Rimmer en z’n team hebben het onderzoek uitgevoerd en in dit artikel hebben ze de resultaten ervan beschreven, verschenen in Nature Communications. Twee jaar lang hebben ze diverse atmosferische en biochemische modellen gemaakt om de waarnemingen, die eerder zijn gedaan aan het zwavel én zwaveldioxixde (SO2) in de atmosfeer, te verklaren. Met onderzoeken zoals deze willen ze kijken of de Webb ruimtetelescoop in staat is om exoplaneten te ontdekken waar wél van die vingerafdrukken zijn die ze bij Venus gemist hebben. Bron: Universiteit van Cambridge.

