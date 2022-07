Radio-hartslag ontdekt op miljarden lichtjaren afstand

door

Sterrenkundigen van onder andere MIT hebben een sterrenstelsel ontdekt dat miljarden lichtjaren van ons verwijderd is en waar vandaan een soort van radio-hartslag vandaan lijkt te zijn gekomen. Het gaat om iets dat sterrenkundigen een snelle radiouitbarsting noemen, een Fast Radio Burst (FRB) in het Engels. Gaat het bij FRB’s meestal om eenmalige zeer kort durende uitbarstingen van radiostraling, bij FRB 20191221A is iets anders aan de hand. Het is een radiobron, die niet zoals gewoonlijk enkele milliseconden duurde, maar eentje die drie seconden duurde (pakweg duizend keer langer dan de gemiddelde FRB) en binnen die drie seconden werden dan weer korte radiopulsen gedetecteerd die 0,2 seconden duurden en die gedurende die korte tijdsspanne periodiek optraden. Het is om die reden dat de sterrenkundigen, waar Daniele Michilli van het MIT er één van is, spreken van een kosmische radio-hartslag.

De bijzondere FRB werd ontdekt door Michelli en haar collega’s met de Canadian Hydrogen Intensity Mapping Experiment (CHIME), an interferometrische radiotelescoop in British Columbia, Canada. Men denkt dat FRB’s veroorzaakt worden door magnetars, dat zijn neutronensterren met een zeer sterk magnetisch veld. Waarom deze FRB afwijkt van de andere FRB’s is niet bekend. Men hoopt wel meer periodieke radiouitbarstingen te kunnen dete van FRB 20191221A, zodat men meer te weten komt over de aard van de bron. Hier is het vakartikel over de bijzondere FRB, verschenen in Nature. Bron: Phys.org.

