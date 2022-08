De Perseïden bereiken zaterdag hun maximum, maar de maan gooit roet in het eten

door

De meteorenzwerm Perseïden bereikt op zaterdag 13 augustus 2022, rond 8 uur, zijn maximum. De meteoren van de Perseïden zijn helder en snel en hebben nalichtende sporen. Wanneer de radiant in het zenit zou staan, zouden er van deze zwerm naar verwachting gemiddeld zo’n 85 meteoren per uur vallen. De radiant van de zwerm staat rond 7:30 uur in het hoogste punt aan de hemel, op 84° boven de horizon. Het beste moment om Perseïden waar te nemen is op 13 augustus rond 4:45 uur (zie het kaartje hierboven). De radiant staat op dat moment zo’n 67° boven de horizon, in het oostnoordoosten. Doordat de omstandigheden niet ideaal zijn, zijn er bij ons dan ieder uur naar schatting slechts ongeveer 10–18 meteoren van deze zwerm zichtbaar. Samen met meteoren van andere zwermen, en sporadische meteoren, zijn er bij donkere, heldere hemel in totaal circa 12–20 meteoren per uur zichtbaar (zie de grafiek hieronder, waarin te zien is hoeveel meteoren om hoe laat je kunt verwachten).

De Maan is voor ongeveer 100% verlicht en is een flinke stoorzender; dit jaar zijn hierdoor alleen de helderste meteoren zichtbaar. Rond 5:45 uur gaat het schemeren en om 6:20 uur komt de Zon op. Bron: hemel.waarnemen.com.

