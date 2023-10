Dit weekend maximum van de meteorenzwerm Orioniden

door

De meteorenzwerm Orioniden bereikt op zondag 22 oktober 2023, rond 17 uur, zijn maximum. De meteoren van de Orioniden zijn snel en hebben nalichtende sporen. Wanneer de radiant in het zenit zou staan, zouden er van deze zwerm naar verwachting gemiddeld zo’n 23 meteoren per uur vallen. Rond 6:00 uur staat de radiant van de zwerm in het hoogste punt (op 54°) aan de hemel. Door de matige omstandigheden zijn er bij ons dan ieder uur vermoedelijk slechts ongeveer 11 meteoren zichtbaar van deze zwerm. In totaal zijn er, door meteoren van andere zwermen en sporadische meteoren, bij donkere en heldere hemel circa 22–33 “vallende sterren” per uur te zien. Op een goed donkere plek zijn circa vier keer zoveel meteoren te zien als in dichtbevolkt gebied. De Maan gaat al voor middernacht onder en stoort nauwelijks. Rond 7:45 uur gaat het schemeren en om 8:16 uur komt de Zon op. De hoeveelheid meteoren van de Orioniden is niet ieder jaar gelijk. Van 2006-2009 was er een verhoogde activiteit met een ZHR van 40 tot 70. it duidt er mogelijk op dat er lokale opeenhopingen zitten in de stroom van meteoroïden die rond de Zon beweegt. Orioniden vinden hun oorsprong in de beroemde komeet 1P/Halley, net als de η-Aquariden in mei. Bron: Hemel.waarnemen.com + Sterrengids 2023.

