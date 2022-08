Verrassing: tot 300m diepte is er géén water te vinden in de bodem onder NASA’s InSight lander op Mars

door

Sinds 26 november 2018 staat NASA’s Marslander InSight in de laagvlakte genaamd Elysium Planitia, vlakbij de evenaar van Mars. InSight (dat staat voor de Interior Exploration using Seismic Investigations, Geodesy and Heat Transport) is een missie om de inwendige structuur van de planeet Mars te onderzoeken. Eén van de onderzoeksdoelen was om te kijken of er water (of in bevroren vorm ijs) in de bodem onder InSight zit. Mars had ooit oceanen, zo weten we uit ander onderzoek o.a. van Marsrover Curiosity, maar die zijn allemaal verdwenen. Een deel van dat water ging de ruimte in, een ander deel kwam in de bodem terecht, zo was de verwachting. Maar tot verrassing van de onderzoekers, die de gegevens van InSight analyseerden, zit er tot een diepte van maar liefst 300 meter géén water of ijs in de bodem direct onder de lander. Vashan Wright (University of California San Diego) en z’n collega’s deden het onderzoek en hebben daar deze week over gerapporteerd in Geophysical Research Letters. De aanwezigheid van ijs wordt niet helemaal uitgesloten, maar dan zou het gaan om kleine ‘korrels’ van ijs, maar dat lijkt de onderzoekers onwaarschijnlijk.

Water dat in de bodem zakt zou in interactie met het gesteente nieuwe klei-achtige mineralen moeten vormen. Daarin is water geen vloeistof meer, maar is het deel van de minerale structuur, een soort van cement (vormen zijn calciet, klei, kaoliniet en gips). Maar ook dat werd niet aangetroffen onder InSight, de tweede verrassing van het onderzoek. Met de toekomstige robot van de Mars Ice Mapper Mission willen ze verder onderzoek doen aan ijs in de bodem van Mars. Bron: UC San Diego.

Deze astroblog kan je delen: Twitter

Facebook

WhatsApp



Vind ik leuk: Like Laden...