Mogelijk is een waterwereld ontdekt, een planeet geheel bedekt met water

Een internationaal team van sterrenkundigen onder leiding van Charles Cadieux (Universiteit van Montréal) heeft bekendgemaakt dat ze een exoplaneet hebben ontdekt, die mogelijk geheel bedekt is met water. De planeet heet TOI-1452 b en hij draait om één van de twee sterren van een dubbelstersysteem, op 100 lichtjaar afstand van de aarde in het sterrenbeeld Draak. De planeet is groter en zwaarder dan de aarde en hij staat op een afstand van zijn moederster waar de temperatuur goed is om water in vloeibare vorm te laten bestaan. TOI-1452 b werd in eerste instantie ontdekt met NASA’s TESS ruimtetelescoop. Die liet zien dat de planeet in 11 dagen om z’n ster draait en pakweg 70% groter dan de aarde is.

Vervolgonderzoek door Cadieux’ team met het SPIRou instrument, dat verbonden is aan de Canada-France-Hawaii Telescope (CFHT) op Hawaï laat nu zien dat de planeet bijna vijf keer zo zwaar als de aarde is én dat hij mogelijk geheel bedekt is met water, hetgeen hem een oceaanplaneet of waterwereld maakt, zoals het heet. Mogelijk bestaat maar liefst 30% van de massa van TOI-1452 b uit water, wat ‘m doet lijken op enkele manen in het zonnestelsel, te weten Ganymedes en Callisto van Jupiter en Titan en Enceladus van Saturnus. Ze moesten de planeet meer dan 50 uur waarnemen om tot dit resultaat te komen. De ster waar TOI-1452 b omheen draait is veel kleiner dan de zon en deze staat 97 astronomische eenheid (pakweg 2,5 keer de afstand zon-Pluto) van een andere ster vandaan.

Ze willen TOI-1452 b nu verder gaan onderzoeken met de Webb ruimtetelescoop. Hier het vakartikel over de kandidaat-waterwereld, verschenen in The Astronomical Journal (2022). Bron: Phys.org.

