Lancering Artemis 1 uitgesteld tot vrijdag 2 september

De lancering van de onbemande Artemis 1 maanmissie (SLS raket + Orion capsule) is maandag veertig minuten voor de geplande lancering (14.33 uur Nederlandse tijd) geschrapt omdat er problemen waren met één van de vier RS-25 motoren onderaan de SLS-raket. De motor (nummer #3 om precies te zijn) kon niet op de juiste temperatuur worden gebracht die nodig is voor de lancering. Voor de lancering moet die motor worden afgekoeld tot 5 °C, maar dat lukte niet. Eerste inspectie heeft laten zien dat het niet om een groot probleem gaat en dat het snel verholpen kan worden. Eerstvolgende moment dat de Artemis 1 kan worden gelanceerd is komende vrijdag 2 september om 18.48 uur. Mocht dat ook niet lukken dan is er maandag 5 september een nieuwe mogelijheid om te lanceren en als dat ook niet lukt dan is er vanaf 19 september een derde ‘lanceervenster’, zoals het wordt genoemd. Bron: NASA.

