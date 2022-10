Stofstaart van Dimorphos – resultaat van de DART-inslag – gefotografeerd door SOAR telescoop

door

Op maandag 26 september sloeg NASA’s Double Asteroid Redirection Test (DART) sonde in op de kleine planetoïde Dimorphos, toen op 11 miljoen km afstand van de aarde. Twee dagen later namen de sterrenkundigen Teddy Kareta (Lowell Observatory) en Matthew Knight (US Naval Academy) foto’s van Dimorphos met de 4,1 meter grote Southern Astrophysical Research (SOAR) Telescoop in Chili en daarmee legden ze de pluim van stof en brokstukken vast die opsteeg na de inslag en die toen al een komeetachtige staart was met een lengte van meer dan 10.000 km. Door de stralingsdruk van de zon is de staart van Dimorphos van de zon afgekeerd. Komende weken en maanden gaan ze Didymos en Dimorphos verder waarnemen om meer te weten te komen over de gevolgen van de inslag van DART. Zo willen ze onder andere gaan kijken waaruit precies het weggeslagen puin bestaat: hoe groot zijn de weggeslagen stofdeeltjes, hoe is hun grootteverdeling, zitten er ook grote brokstukken tussen, welke snelheid hebben ze? Dit om uiteindelijk meer te weten te komen over hoe ze de aarde kunne beschermen tegen potentieel gevaarlijke aardscheerders, planetoïden die tegen de aarde kunnen botsen. Bron: NOIRLab.

