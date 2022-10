Webb heeft het binaire systeem Wolf-Rayet WR 140 waargenomen

door

WR 140 – voluit: Wolf-Rayet 140 – is een binair systeem, bestaande uit een zware zogeheten Wolf-Rayet ster (10,31 keer de zonsmassa) en een nóg zwaardere ster van spectraalklasse O (29,27 keer de zonsmassa), gelegen in het noordelijke sterrenbeeld Zwaan (Cygnus). Die WR-ster is eigenlijk ook een O-ster, maar dan eentje die in zijn koolstofrijke fase zit. De WR-ster heeft een zeer excentrieke baan om het gemeenschappelijk zwaartepunt en daar draaien de twee sterren in 2895 dagen omheen. Als de sterren elkaar het dichtste naderen botsen hun krachtige sterrenwinden tegen elkaar en daardoor ontstaan er schokgolven, die elektronen doen versnellen tot bijna de lichtsnelheid, hetgeen de zogenaamde synchrotronstraling oplevert. Resultaat van dit alles zijn concentrische bogen om WR-140 heen, die pakweg tien miljard km van elkaar verwijderd zijn, da’s twee keer de afstand tussen de zon en Neptunus. En het is Webb die deze concentrische bogen fantastisch in beeld heeft gebracht, hierboven het resultaat. Hoe de bogen precies ontstaan bij het periastron, als de sterren elkaar het dichtst naderen, is nog niet bekend. Mogelijk speelt de productie van grote hoeveelheden koolstofrijk stof tijdens dat moment een belangrijke rol, maar zekerheid is er nog niet. Bron: Francis Naukas.

