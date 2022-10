Gammaflitser GRB221009A was de grootste explosie in het heelal ooit waargenomen

door

Op 9 oktober 2022, nu precies een week geleden, werd met drie röntgen- en gammasatellieten in de ruimte een gammaflitser ontdekt, een zeer kortdurende stoot van gammastraling afkomstig uit het verre heelal. Op 14 oktober 2022, heel juist gezien, slechts twee dagen geleden, werd de nagloed van de gammaflitser onderzocht met de Gemini South Telescope in Chili en dat heeft ‘aan het licht gebracht’ dat GRB221009A, zoals de gammaflitser wordt genoemd, de grootste explosie in het heelal was die ooit is waargenomen, de meest energierijke ‘gamma-ray burst (GRB)’ die ze sinds eind jaren zestig hebben gezien. De explosie speelde zich af in het noordelijke sterrenbeeld Pijl (Sagitta) en het licht van de explosie deed er 2,4 miljard jaar over om de aarde te bereiken. Men denkt dat een zware ster als supernova explodeerde en z’n kern toen implodeerde tot zwart gat, hetgeen de gammaflitser en de nagloed veroorzaakte.

De waarnemingen laten zien dat niet alleen de nagloed van GRB221009A heel lang duurde in vergelijking met andere GRB’s, maar dat hij ook in alle golflengtes van het spectrum het meest energierijk was. Sterrenkundigen spreken dan ook van de ‘BOAT’, de ‘Brightest of all Times’. Er zijn al duizenden gammaflitsers waargenomen, maar geen enkele was zo energierijk als GRB221009A. Hij veroorzaakte zelfs verstoringen in de ionosfeer van de aarde, de laag in de atmosfeer waar lang radiogolfverkeer gebruik van maakt. Hieronder zie je een grafiek waarin die verstoring te zien is, waargenomen met de Kiel Longwave Monitor in Duitsland.

Ook werden met een Chinees observatorium fotonen van GRB221009A waargenomen die een energie hadden van maar liefst 18 TeV (Tera elektronvolt), een hoogte waarvan men zich afvraagt of die met onze huidige kennis van de natuurwetten een reis van 2,4 miljard jaar wel gemaakt kunnen hebben.

Voor de hardcore liefhebbers van data: hier een rijtje ’telegrammen’ die afgelopen week verschenen zijn over GRB221009A:

Bron: NOIRLab.

