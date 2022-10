Lezing over zwaartekrachtgolven door Nobelprijswinnaar Dr. Rainer Weiss

door

Morgenavond, 20 oktober, zal het Amerikaanse Hamptons Observatorium een virtuele lezing verzorgen over zwaartekrachtgolven die wordt gepresenteerd door Dr. Rainer Weiss. De lezing is gratis bij te wonen. Dr. Rainer Weiss is emeritus hoogleraar natuurkunde aan het Massachusetts Institute of Technology (MIT) en verkreeg in 2017, samen met collega’s Kip Thorne en Barry Barish van Caltech, de Nobelprijs voor natuurkunde, voor zijn werk aan de Laser Interferometer Gravitational Wave Observatory (LIGO).

De titel van Weiss’ presentatie luidt officieel; ‘Gravitational Wave Astronomy; Current State & Future‘. De presentatie begint om 21 oktober 01:00 NL’se tijd (19:00 EDT) en duurt een uur. De lezing is gratis en inschrijving kan via deze site: https://weisstalk.eventbrite.com/ Het Hamptons Observatory (HO), is een non-profitorganisatie, en is gelegen in East Hampton, in de staat New York. Het HO werd opgericht in 2005. Haar missie is: interesse in wetenschap, met name astronomie, bevorderen door middel van educatieve programma’s, lezingen en planetariumvoorstellingen. Bronnen; HO, New Atlas, Eventbrite, Weisstalk

