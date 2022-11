Webb’s foto van SMACS 0723 staat op de cover van Time Magazine

TIME’s Top 100 Photos of 2022 is deze week verschenen en op de cover van Time Magazine prijkt de foto die de James Webb Space Telescope (JWST, kortweg Webb) gemaakt heeft van SMACS 0723, het ver verwijderde cluster van sterrenstelsels, dat Webb’s allereerste Deep Field opleverde. Ieder jaar komt Time met zo’n top 100 van spraakmakende foto’s, die gaan over belangrijke gebeurtenissen die in het afgelopen jaar geweest zijn. En de presentatie van de foto van SMACS 0723 was inderdaad een spraakmakende gebeurtenis, president Biden van de VS die ‘m midden in de nacht (voor ons tenminste, ik moest de volgende dag naar Engeland met de boot) aan de hele wereld liet zien. Terecht dat die foto van Webb op de cover staat van Time!

Commentaar van Time bij de foto:

Sometimes the same image that inspires hope for some provokes despair in others. But for a moment, when the team at NASA released the first James Webb Space Telescope image and the universe was revealed in ways never seen before, the world was unified in wonder. The same stars that have been hovering above for billions of years, only this time different.