Pfffeewww, de kans dat planetoïde 2023 DW de aarde raakt op Valentijnsdag 2046 is sterk afgenomen

Vorige week verschenen er wereldwijd alarmerende berichten over 2023 DW, een planetoïde van zo’n 50 meter doorsnede (maatje olympisch zwembad) die op 26 februari werd ontdekt door een observatorium in Chili en die een dusdanige baan blijkt te hebben dat er kans is dat ‘ie op 14 februari – yep, Valentijnsdag – 2046 in botsing komt met de aarde. Mocht dat inderdaad zover komen dan is een herhaling mogelijk van de Toengoeska-explosie, die op 30 juni 1908 plaatsvond bij de rivier de Stenige Toengoeska in het gouvernement Jenisej in Siberië. Grootste kans is dan dat ‘ie ergens boven de Stille Oceaan in zal slaan. Op basis van waarnemingen aan de baan van 2023 DW, die momenteel 0,15 AE van ons vandaan staat (=22 miljoen km) en die in 271 dagen om de zon draait, schatte men eind februari in dat er een kans van 1 op 847 in dat de planetoïde in 2046 in botsing met de aarde zou komen. Later werd die kans zelfs groter, tot 1 op 432. Maar gisteren liet Richard Moissl van de ESA weten dat de kans kleiner is, slechts 1 op 1584 dat een botsing plaatsvindt. De NASA is met een schatting van 1 op 770 nog iets somberder, dat wil zeggen dat de NASA denkt dat 2023 DW met 99,87% zekerheid de aarde NIET zal raken. De verwachting is dat komende tijd op basis van nieuwe waarnemingen aan 2023 DW de kans nog verder zal dalen dat ‘ie ons in 2046 niet zo’n vrolijke Valentijnsdag gaat bezorgen. Bron: Phys.org.

