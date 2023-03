door

Het universum is een uitgestrekte en mysterieuze plek, vol talloze wonderen en fenomenen die wetenschappers en onderzoekers tot op de dag van vandaag verbijsteren. Een van de meest verbijsterende mysteries van het universum is het concept van donkere materie. Alle waarnemingen waarbij donkere materie een rol speelt, duiden er op dat het onzichtbare spul de overgrote meerderheid van alle materie in het universum vormt. Toch blijft donkere materie een grotendeels ongrijpbare en mysterieuze entiteit die ons begrip blijft tarten.

Het bewijs voor donkere materie lijkt overweldigend. De rotatiecurven van sterrenstelsels laten bijvoorbeeld zien dat er meer massa aanwezig is dan zichtbaar is. Ook het zwaartekrachtlenseffect, waarbij het licht van verre objecten wordt afgebogen door de zwaartekracht van massieve objecten ervoor, stelt ons in staat massa’s van sterrenstelsels te meten. En ook daaruit blijkt dat zo’n 85% van de totale materie in het universum onzichtbaar is voor onze telescopen.

Ondanks het overtuigende bewijs voor het bestaan ervan, blijft de aard van donkere materie een mysterie. Wetenschappers hebben verschillende theorieën voorgesteld om de samenstelling ervan te verklaren, waaronder de mogelijkheid dat donkere materie bestaat uit zogenaamde WIMP’s (Weakly Interacting Massive Particles), of exotische deeltjes zoals steriele neutrino’s. Geen van deze theorieën is echter onomstotelijk bewezen. Misschien zitten we er wel helemaal naast en moeten we louter de wetten van de zwaartekracht aanpassen. De zoektocht naar donkere materie blijft echter een van de meest actieve onderzoeksgebieden in de moderne sterrenkunde.

Kijk hier mijn video over donkere materie.

Vind ik leuk: Vind-ik-leuk Laden...