Donkere energie en de evolutie van het universum

door

Toen Stephen Hawking zijn beroemde boek A brief history of time schreef, was het voor hem duidelijk dat het universum drie mogelijke toekomsten te wachten staat. Het universum kan door de zwaartekracht weer inkrimpen (the Big Crunch). De expansie van het universum remt af, maar niet genoeg om de expansie te stoppen. Het zal groeien tot oneindige proporties. Of het universum expandeert precies kritisch. Dat betekent dat de expansie langzaam afremt tot een vaste omvang. Hij hield geen rekening met de mogelijkheid dat het universum juist versneld zou kunnen uitdijen. En dat laatste bleek nou net het geval te zijn.

In 1994 werd een speciaal team van sterrenkundigen samengesteld om supernova’s (van het type Ia) in verre sterrenstelsels te vinden. Aan de hand van die supernova’s kon men van een groot aantal sterrenstelsels bepalen hoe ver weg het ons af ligt. Hoe verder weg een sterrenstelsel ligt, hoe verder we terug in de tijd kijken. Aan de hand van de roodverschuiving kon het team ook de snelheden bepalen waarmee de sterrenstelsels van ons af bewegen. En dat stelt de sterrenkundigen in staat om precies in kaart te brengen hoe snel het universum expandeert. Ze vonden dat het universum steeds sneller uitdijt, terwijl je zou verwachten dat de zwaartekracht de expansie van het universum juist afremt.

De meest populaire verklaring is dat er een onzichtbare vorm van energie aanwezig is: donkere energie. Het zorgt er voor dat ruimte zich steeds sneller uitrekt. In mijn nieuwe video vertel ik er meer over.

Vind ik leuk: Vind-ik-leuk Laden...