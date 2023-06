Brachten planetoïden het water naar de aarde? Natriumchloride (alias tafelzout) op Itokawa gevonden zet ons op dat spoor

door

Het heet natriumchloride, een mineraal dat we ook wel kennen als tafelzout of keukenzout, met de formule NaCl. Je denkt er niet direct bij aan water en het is ook niet iets dat je denkt ‘hé, nu even opletten!’. En toch zou ik dat maar wel doen, want onderzoekersvan het ‘ University of Arizona Lunar and Planetary Laboratory’ hebben natriumchloride ontdekt in monsters die verzameld zijn op de planetoïde Itokawa en die zijn teruggebracht naar de aarde door de eerste Japanse Hayabusa missie. En wat is nou het geval? Dat natriumchloride alleen kan ontstaan als er water in de buurt is. Da’s best opmerkelijk, want Itokawa is een zogeheten S-type planetoïde, eentje die weinig tot geen ‘hydraterende’ (water bevattende) mineralen bevat. de ontdekking van dat natriumchloride wijst er op dat veel planetoïden niet zo verstokt zijn van water als gedacht wordt en dat voedt de theorie dat het (meeste) water op aarde gebracht is door planetoïden.

Shaofan Che en zijn team onderzochten monsters die in 2010 terug waren gebracht naar de aarde door Hayabusa en die in 2005 verzameld waren van Itokawa, een kleine planetoïde. Uitgesloten kon worden dat de zoutkristallen in de monsters het resultaat waren van aardse verontreinigingen. Alles van de monsters was afkomstig van Itokawa, of van het ‘moederobject’, waar het ooit in het vroege zonnestelsel toe behoorde. S-type planetoïden zijn de bron van zo’n 87% van de meteorieten die op aarde gevonden zijn, de chondrieten genaamd, bijna allemaal zonder water. In dat vroege zonnestelsel was de temperatuur in de binnenste regionen (bij de rotsachtige planeten) erg hoog, te hoog zelfs om waterdamp te laten condenseren uit gassen. Vandaar dat men denkt dat het water van buiten kwam, vanuit de koudere regionen van het zonnestelsel, waar waterrijke hemellichamen moeten zijn geweest, die het water naar de aarde brachten. De meest aangewezen objecten daarvoor zijn kometen en de zogeheten C-type planetoïden. Maar nu lijken de S-type planetoïden zoals Itokawa ook een potentiële leverancier te zijn van het water op aarde.

Meer informatie vind je in het vakartikel van Shaofan Che et al, Hydrothermal fluid activity on asteroid Itokawa, Nature Astronomy (2023).

Bron: Phys.org.

