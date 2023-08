Hoe een glas water nieuwe inzichten kan geven tot de fundamentele natuurkundige constanten

door

Onderliggend aan de elementaire deeltjes en de krachten tussen die deeltjes zijn de fundamentele natuurkundige constanten, de constanten zoals de gravitatieconstante G, de fijn-structuur constante α en de elektrische lading e, waarvan verondersteld wordt dat die constanten overal en altijd hetzelfde zijn. Maar is dat wel zo, zijn de natuurkundige constanten wel universeel en altijd hetzelfde? Recent onderzoek door wetenschappers van de Queen Mary Universiteit in Londen laat iets verrassends zien: er is een bereik waarbinnen de waarde van de natuurkundige constanten kan variëren! En hoe ze daar achter zijn gekomen? Door onderzoek aan de viscositeit van vloeistoffen, zoals dat van een glas water. In 2020 hadden ze al ontdekt dat de viscositeit van vloeistoffen – zeg maar de mate van stroperigheid van de vloeistof – bepaald wordt door de fundamentele natuurkundige constanten. Lang is al bekend dat als je de natuurconstanten iets verandert het heelal er heel anders uit zou zien en leven zoals we dat kennen helemaal niet mogelijk is – zie het welbekende antropische principe. Kostya Trachenko van QMU heeft dat nu verder onderzocht en daar kwam uit naar voren dat de huidige waarden van de constanten het gevolg kunnen zijn van meerdere tussenstappen en dat ‘via evolutionaire mechanismen de fundamentele constanten het gevolg zijn van het feit dat de natuur tot duurzame fysieke structuren komt‘, zoals het persbericht het een tikkeltje cryptisch meldt.

Hier het vakartikel over het onderzoek aan de viscositeit van vloeistoffen en de relatie tot de natuurkundige constanten: Kostya Trachenko, Constraints on fundamental physical constants from bio-friendly viscosity and diffusion, Science Advances (2023).

Bron: Queen Mary University.

