Iedereen een fijn zomersolstitium gewenst!

Om 16.58 uur vanmiddag is het zo ver: de zomer begint dan. Op dat tijdstip bereikt het middelpunt van de zonneschijf de lengte 90°00’00” op de ecliptica, het punt dat de zon z’n grootste noordelijke declinatie bereikt (+23°26’18,4”). Op dat moment staat de zon recht boven de Kreeftkeerkring in het zenit. Het is het moment dat de astronomische zomer begint, de weerkundige zomer begon al op 1 juni. Het tijdstip van 16.58 uur (Nederlandse zomertijd) wordt het zomersolstitium genoemd, ook wel de zomerzonnewende of zonnestilstand. Op het noordelijk halfrond zijn de dagen dan het langst en de nachten het kortst. In termen van hoeveelheid daglicht: er is 9 uur en 8 minuten meer daglicht dan ten tijde van het wintersolstitium op 21 december. Op het zuidelijk halfrond is ‘t andersom, daar zijn de seizoenen precies omgekeerd; daar begint vandaag de winter. Na vandaag gaan de nachten bij ons weer lengen, de dagen worden korter. Vandaag komt de Zon niet het vroegst op, noch gaat ze op het laatste tijdstip onder — dat gebeurt rond 17 respectievelijk 24 juni. Tussen zonsopkomst (5u18m) en zonsondergang (22u06m) zit vandaag 16 uur en 48 minuten.

En wat de lengte van de seizoenen betreft: de lente duurde 92,73 dagen, de zomer zal 93,66 dagen lang zijn. Het feit dat de seizoenen niet even lang zijn, wordt veroorzaakt door de elliptische baan van de Aarde om de Zon; wanneer de Aarde verder van de Zon verwijderd is in haar baan, beweegt zij langzamer. Hierdoor duurt dat seizoen (op dit moment is dat in de zomer) langer. Iedereen een gelukkig zomersolstitium toegewenst! Bron: Sterrengids 2023 + Hemel.waarnemen.com.

