NASA: de zomer van 2023 was de warmste ooit gemeten

De zomer van 2023 was de warmste zomer ooit gemeten, sinds de start van de metingen in 1880, aldus NASA’s Goddard Institute of Space Studies (GISS) in New York. We hebben het over de zomer op het noordelijk halfrond, dus de maanden juni-augustus. In die drie maanden was de gemiddelde temperatuur op aarde 0,23 °C warmer dan de vorige recordhouder en maar liefst 1,2 °C warmer dan de gemiddelde zomertemperatuur in de periode 1951-1980 (bij klimaat kijken ze altijd naar periodes van dertig jaar). ook de maand augustus was 1,2 °C warmer dan de gemiddelde augustustemperatuur in de periode 1951-1980.

Afgelopen zomer zagen we veel extreme verschijnselen zoals bosbranden in Canada en Hawaï, extreem warm weer in de VS, Japan, Zuid-Europa en Zuid-Amerika en hevige regenval in Italië, Griekenland en Centraal-Europa. De NASA houdt de temperatuur op aarde (GISTEMP) bij via tienduizenden weerstations, zowel ter land als op zee. Bij de metingen wordt rekening gehouden met effecten zoals verhoogde temperatuur in stedelijke omgevingen. Het zeewater was ook warmer dan gemiddeld en dat komt grotendeels door of El Niño. De recordzomer 2023 past in de trend die al lang wordt gezien, namelijk dat er een opwarming van het klimaat gaande is, welke grotendeels veroorzaakt wordt door de uitstoot van broeikasgassen. NASA-wetenschappers denken dat de effecten van de huidige El Niño vooral in de periode februari-april 2024 merkbaar zullen zijn.

Summer 2023 was the hottest summer in NASA’s record, continuing a trend of long-term warming caused by human activity. All three summer months broke heat records: https://t.co/fAbXthgoP4 pic.twitter.com/AHewVuIMse — NASA (@NASA) September 14, 2023

Bron: NASA.

