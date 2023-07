PIGS heeft oeroude sterren ontdekt in het hart van de Melkweg

door

Jawel, sterrenkundigen zijn meesters in het bedenken van bijzondere afkortingen. Het zogeheten Pristine Inner Galaxy Survey (PIGS) team, om maar even een voorbeeld te noemen, heeft recent middels waarnemingen de oudste sterren in het centrum van het Melkwegstelsel gevonden. Anke Arentsen (University of Cambridge) en haar team hebben dat gedaan en dat hebben ze deze week laten weten op de National Astronomy Meeting 2023 van de Universiteit van Cardiff. De sterren die stammen uit de allereerste miljard jaar van het heelal verraden zich via hun oer-samenstelling (het grootste deel alleen waterstof en helium) en dergelijke sterren blijken nog steeds voor te komen in het hart van de Melkweg, ondanks de chaotische toestanden die daar heersen vanwege de aanwezigheid van een superzwaar zwart gat. Oeroude sterren zijn eerder gevonden in de halo van de Melkweg, het bolvormige ‘omhulsel’ rondom de platte schijf van de Melkweg. Modellen van vorming van sterrenstelsels lieten al zien dat je ook in de kern van sterrenstelsels van die oeroude sterren moet vinden. Probleem daarbij is dat het zich op die kern wordt belemmerd door dichte gas- en stofwolken en dat soort sterren moeilijk te zien zijn. Maar Arentsen en haar team konden dat toch doen dankzij waarnemingen met de Canada-France-Hawaii Telescope (CFHT), bevestigd met de spectroscopische waarnemingen van de Anglo-Australian Telescope (AAT) en de Gaia ruimtetelescoop. En dat liet zien dat er in het hart van de Melkweg sterren voorkomen die daar al ruim 12 miljard jaar zijn, ondanks de extreme en chaotische toestanden aldaar.

Meer informatie vind je in dit vakartikel. Bron: Phys.org.

