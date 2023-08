Aanwezigheid van het ’thermometer’ molecuul op exoplaneet WASP-31b is bevestigd

door

Het wordt Chromium hydride (CrH) genoemd, een zeldzaam molecuul dat bekend staat als de ’thermometer van sterren’, omdat het alleen voorkomt in het nauwe temperatuursbereik tussen 1.200 en 2.000 Kelvin. Het is dit molecuul dat Laura Flagg en haar collega’s van het College of Arts and Sciences (A&S) ontdekt hebben in de atmosfeer van de hete Jupiter WASP-31b, een exoplaneet in het sterrenbeeld Beker, 1.305 lichtjaar van ons vandaan. De planeet werd in 2011 ontdekt en draait in 3,4 dag om een ster van spectraalklasse F5. Er waren al aanwijzingen dat er Chromium hydride in de atmosfeer van WASP-31b zit, maar recente waarnemingen met behulp van het zogeheten ‘Gemini Remote Access to CFHT ESPaDOnS Spectrograph’ (GRACES) project – in het kader van het ‘Exoplanets with Gemini Spectroscopy’ (ExoGemS) onderzoek, lang leve de afkortingen – hebben die aanwezigheid nu bevestigd. De temperatuur van de planeet aan het oppervlak lijkt 1.400 K te zijn, in lijn met de aanwezigheid van CrH. Voor deze waarnemingen combineerden Flagg en haar team gegevens die verzameld waren in 2017 en 2o22 van de planeet. Het is voor het eerst dat dit zeldzame ’thermometer’ molecuul in de atmosfeer van een exoplaneet is ontdekt.

Meer informatie vind je in het vakartikel van Laura Flagg et al, ExoGemS Detection of a Metal Hydride in an Exoplanet Atmosphere at High Spectral Resolution, The Astrophysical Journal Letters (2023).

Bron: Phys.org.

