Draaikolkstelsel (M51) majestueus vastgelegd door Webb

De Webb ruimtetelescoop heeft met twee van z’n instrumenten – de Near-InfraRed Camera (NIRCam) en het Mid-InfraRed Instrument (MIRI) – een foto gemaakt van het bekende Draaikolkstelsel (M51/NGC 5194), een spiraalstelsel in het sterrenbeeld Jachthonden (Canis Venatici). Hierboven zie je de prachtige foto, waarin we in het donkerrood de gebieden zien van stof, dat door z’n warmte infraroodstraling uitzendt. Het zijn gebieden in de spiraalarmen waar complexe moleculen zich op stofkorrels aan het vormen zijn. In oranje en geel zien we de gebieden van geïoniseerd gas afkomstig van de recentelijk gevormde sterrenhopen. ‘Stellaire feedback’ zoals het wordt genoemd heeft een dramatisch effect op het medium van het spiraalstelsel en creëert een complex netwerk van heldere knopen en holle zwarte bellen. Vlakbij M51, dat 27 miljoen lichtjaar van ons vandaan staat, ligt het dwergstelsel NGC 5195, waar het grotere M51 via de zwaartekracht mee reageert. Het is die interactie die doorwerkt in de prachtige structuren die zichtbaar zijn in de spiraalarmen, waar we vanaf de aarde recht op kijken. De waarnemingen met Webb aan M51 zijn gedaan in het kader van Feedback in Emerging extrAgalactic Star clusTers (FEAST), dat gericht is op het waarnemen van die stelaire feedback, als jonge sterren via hun energie invloed uitoefenen op hun omgeving. Bron: ESA.

