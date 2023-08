Chandrayaan-3 succesvol geland op de maan [Update]

door

De Indiase maanlander Chandrayaan-3 van ISRO (Indian Space Research Organisation) is rond 14.30 uur Nederlandse tijd succesvol geland bij de zuidpool van de maan. Om 14.14 uur werd de landing ingezet (de zogeheten Automatic Landing Sequence, ALS) en twintig minuten later eindigde deze in een zachte landing. Hiermee is India het vierde land dat er in geslaagd is om een vaartuig heelhuids op de maan te zetten, na Rusland (nou ja, toen nog de Sovjet-Unie), de Verenigde Staten en China. India is het eerste land dat een lander bij de Zuidpool van de maan heeft weten te zetten. De landing werd gevolgd door de Indiase Minister-president Narendra Modri, die alles vanuit Zuid-Afrika volgde, waar hij deelneemt aan de BRICS conferentie. Na de landing gaf hij live een toespraak waarin hij de gehele missie prees en alle betrokkenen bedankte voor hun inzet. Chandrayaan-3 (de naam komt van het Sanskrietwoord voor maanvaartuig) werd op 14 juli gelanceerd met een Launch Vehicle Mark-III raket vanaf lanceercentrum Andhra Pradesh in het zuiden van India. Met de landing verging het Chandrayaan-3 duidelijk beter dan Loena-25, de Russische maanlander die afgelopen weekend crashte op de maan. Later meer info over de landing en vast wat bewegende beelden. Hieronder de tweet waarmee ISRO de landing bevestigde.

Chandrayaan-3 Mission:

‘India🇮🇳,

I reached my destination

and you too!’

: Chandrayaan-3 Chandrayaan-3 has successfully

soft-landed on the moon 🌖!. Congratulations, India🇮🇳!#Chandrayaan_3#Ch3 — ISRO (@isro) August 23, 2023

[Update 16.20 uur] Hieronder videobeelden van de landing, zoals te zien uit het Indiase vluchtleidingscentrum.

