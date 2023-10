Kijk nou, een beer op Mars

door

NASA’s Mars Reconnaissance Orbiter (MRO) maakte op 12 december 2022 deze foto van een krater op Mars. Sprekend een beer toch? Een V-vormige instortingsstructuur vormt de neus, twee kraters vormen de ogen en een cirkelvormig breukpatroon vormt het hoofd. Het cirkelvormige breukpatroon kan te wijten zijn aan het bezinken van een afzetting op een begraven inslagkrater. Het is een mooi voorbeeld van pareidolia, dat we dingen menen te herkennen in landschappen, koffiedroes, wolken – de naam is afkomstig van het Griekse para (naast) en eidolon (beeld). Bekend ander voorbeeld van pareidolia was het gezicht op Mars, een vermeend gezicht dat door de Viking 2 was gefotografeerd, maar dat gewoon een geërodeerde tafelberg in het gebied Cydonia Mensa bleek te zijn. Oh ja en wat dacht je van een deur op Mars. Bron: NASA.

