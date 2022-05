Pareidolia nummer zoveel: een deur op Mars

door

Ik heb hier regelmatig foto’s laten zien van vreemde voorwerpen op Mars, objecten die lijken op voorwerpen die we ook op aarde kennen. Het gezicht op Mars is misschien wel het bekendste voorbeeld, maar we hebben hier ook bloemen op Mars zien passeren, bloemkolen, ducktape, een krab en in 2007 zelfs een deur. Hé wacht even, een deur op Mars? Laat dat nou hét nieuws van de dag zijn, dat de rover Curiosity van de NASA op 7 mei 2022, op Sol 3466 (de 3466e dag dat de rover op Mars rondrijdt) iets met z’n MastCam heeft gefotografeerd dat sterk lijkt op… een deur. Hierboven zie je de foto, hier de originele pagina van de NASA. Tsja, wat moet je daar nou van zeggen, het lijkt toch verdraaid veel op een grote deuropening, zo’n uitgehouwen opening die je in Egypte in bergen ook tegenkomt, waar farao’s begraven liggen. Maar foto’s van de rotspartij genomen vanaf een andere kant laten een minder indrukwekkend tafereel zien, zoals de Britse wetenschapsjournalist Mick West in deze tweet laat zien:

The “door” on Mars, from a different angle. Looks rather unimpressive. pic.twitter.com/uYlnkhJPP4 — Mick West (@MickWest) May 11, 2022

NASA’s Jet Propulsion Laboratory (JPL) heeft inmiddels ook gereageerd: het gaat hier om een rotsspleet op de rode planeet. En daarmee lijkt ook deze deur een vorm te zijn van wat ze pareidolia noemen, het psychischs verschijnsel waarbij iemand een zodanige interpretatie van onduidelijke of willekeurige waarnemingen heeft, dat hij hierin herkenbare dingen meent waar te nemen. De naam is afkomstig van het Griekse para (naast) en eidolon (beeld). In een mail aan de website Snopes zegt de JPL dat de spleet klein is: ongeveer 30 centimeter breed en 45 centimeter hoog. In de rotsformatie zijn vele lineaire breuken en dit is een locatie waar verschillende van die breuken elkaar kruisen. Enkele meters voor de deur ligt een grote rots, die wellicht door erosie of door een Marsbeving los is geraakt en daardoor de ‘deur’ heeft veroorzaakt, zie de foto hieronder.