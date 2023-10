SN2023tyk, de allereerste supernova ontdekt met behulp van AI

door

Jawel, het is gebeurd, de eerste supernova is ontdekt geheel en al met AI, met artificiële intelligentie. Met het instrument genaamd Bright Transient Survey Bot (BTSbot), ontwikkeld door o.a. Northwestern University, keken ze naar foto’s die gemaakt waren met de Zwicky Transient Facility (ZTF), een gerobotiseerde telescoop verbonden aan het Palomar observatorium. Op 3 oktober j.l. nam ZTF een foto van een specifiek sterrenstelsel en toen de BTSbot twee dagen later de foto onderzocht vond ‘ie daarop de supernova, genaamd SN2023tyk. Na de ontdekking schakelde BTSbot direct de SED Machine van Palomar in om een spectrum te maken van de supernova en da spectrum werd vervolgens direct doorgestuurd naar Caltech’s SNIascore om te achterhalen wat voor soort supernova het betrof, een exploderende witte dwerg of een exploderende zware ster. Het bleek een type Ia supernova te zijn, een witte dwerg die door massatoevoer door een compagnon te zwaar werd en een thermonucleaire explosie onderging. Op 7 oktober werd de ontdekking gedeeld met de internationale astronomische gemeenschap.

BTSbot is een AI software tool, een algoritme dat getraind is om supernovae te herkennen, door ‘m naar 1,6 miljoen opnames te laten kijken van bijna 16.000 bronnen, waar allerlei ’transients’ op te zien waren, zoals supernovae, uitbarstingen van sterrenstelsels en veranderlijke sterren. Bron: Northwestern University.

