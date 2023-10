Webb heeft een equatoriale straalstroom ontdekt in de stratosfeer van Jupiter

door

Van Jupiter kennen we al heel lang de Grote Rode Vlek en de evenwijdig lopende wolkenbanden. Maar nu is er een nieuw verschijnsel ontdekt in de woeilige atmosfeer van de reuzenplaneet en wel door de Webb ruimtetelescoop. Met Webb’s NIRCam (Near-Infrared Camera) werden in juli 2022 foto’s van Jupiter gemaakt – telkens 10 uur na elkaar met vier verschillende filters – en nadere analyse van die foto’s heeft nu laten zien dat er in de lagere stratosfeer van Jupiter een nauwe equatoriale straalstroom heerst, die zo’n 4800 km lang is en die met grote snelheid zo’n 40 km boven het wolkendek van Jupiter beweegt.

De straalstroom heeft een snelheid van zo’n 515 km/u, da’s twee keer de snelheid van aardse orkanen van de hoogste categorie, de categorie-5 orkanen. Eerder waren door de Hubble ruimtetelecoop ook al windsnelheden gemeten op lagere dieptes in de atmosfeer van Jupiter en zo kon men een drie dimensionaal beeld maken van de ontwikkelingen van wolken en stormen in de atmosfeer. Men wil komende jaren de nieuwe straalstroom in de gaten houden om te kijken of deze mogelijk verandert en of hij meebeweegt met de eerder al waargenomen oscillaties in de stratosfeer van Jupiter.

Oh, you like Jupiter's bands? Name one song.@NASAWebb has discovered a massive jet stream over Jupiter’s equator, above the main cloud decks. Webb’s ability to observe the gas giant in infrared is revealing never-before-seen details in its cloud bands: https://t.co/sYyrnB4XuW pic.twitter.com/hJmZKugtxA — NASA (@NASA) October 19, 2023

Meer informatie vind je in het vakartikel van Hueso, R. et al. An intense narrow equatorial jet in Jupiter’s lower stratosphere observed by JWST, Nature Astronomy (2023).

Bron: Phys.org.

Vind ik leuk: Vind-ik-leuk Laden...