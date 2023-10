Zaterdagavond gedeeltelijke maansverduistering tijdens de Nacht van de Nacht

door

In de nacht van zaterdag 28 op zondag 29 oktober vindt een gedeeltelijke maansverduistering plaats, een kleine verduistering welteverstaan. De maan beweegt zich dan door de schaduw van de Aarde, zodat er op een deel van het maanoppervlak geen direct zonlicht meer valt en het lijkt alsof er een hap uit de maan is genomen. De eclips is in zijn geheel zichtbaar vanuit Nederland en België. De verduistering heeft een grootte van slechts 0.13 in de kernschaduw. De eclips begint om 20:01 uur – dan komt de maan in de bijschaduw van de aarde terecht (nr. 1 in de afbeelding hierboven) – en staat bij het maximum, om 22:15 uur (#3), op een hoogte van circa 36° (in Utrecht). Om 21.35 uur treedt de maan de kernschaduw binnen (#2) en om 22.53 uur verlaat de maan de kernschaduw weer (#4). De eclips eindigt om 0:29 uur, als ook de bijschaduw wordt verlaten (#5). Deze maansverduistering is niet bijzonder indrukwekkend, omdat de maan de kernschaduw nauwelijks raakt, waardoor het maanoppervlak minimaal verduisterd is (bijna overal op de zichtbare zijde van de Maan valt nog tenminste een beetje zonlicht). Tijdens het maximum is echter duidelijk een klein “hapje” uit de Maan genomen. De rest van de Maan bevindt zich op dat moment in de bijschaduw, en op die plaatsen van het maanoppervlak valt nog tenminste een beetje zonlicht.

De verduistering vindt plaats tijdens de Nacht van de Nacht, een initiatief van de Natuur- en Milieufederaties. Tijdens de Nacht van de Nacht, als de zomertijd overgaat in de wintertijd, worden er door het hele land evenementen georganiseerd in het donker. Honderden bedrijven en gemeenten doven lichten van gebouwen en reclameverlichting. Dit jaar wordt de Nacht van de Nacht voor de negentiende keer georganiseerd. Kijk hier voor de activiteiten. Bron: Hemel.waarnemen.com + Sterrengids 2023 + Nacht van de Nacht.

