Opnieuw is een sterrenstelsel ontdekt dat bijna geheel donker is

Bij toeval zijn sterrenkundigen gestuit op een sterrenstelsel dat bijna geheel donker is, dat wil zeggen bijna geen licht geeft en vermoedelijk grotendeels bestaat uit donkere materie. De ontdekking werd gedaan in het kader van het IAC Stripe 82 Legacy Project en wel door Mireia Montes (University of La Laguna, Spanje) en haar team. Bij dat project kijken ze met de 10,4m Gran Telescopio Canarias naar Stripe 82, een band van 2,5° graad aan de hemel bij de hemelequator. Ze ontdekten het zeer lichtzwakke sterrenstelsel, dat ze Nube noemden. Het heeft een effectieve lichtsterkte van 26,75 mag/arcsec². Het staat 350 miljoen lichtjaar van ons vandaan en het heeft een stellaire massa van 390 miljoen zonsmassa – z’n totale massa van stelsel plus omringende halo bedraagt naar schatting 26 miljard zonsmassa, voor het grootste deel donkere materie. De helft van zijn stellaire massa zit binnen een straal van 22.500 lichtjaar. Qua massa is Nube te vergelijken met de Kleine Magelhaense Wolk, één van de begeleiders van de Melkweg.

We called this galaxy Nube (Cloud in Spanish, /noo-beh/). A little thing that is invisible in SDSS and can barely be seen in SDSS. But if you have, as we all do right?, a 10m telescope in your backyard and spend 1 hr observing it, you will realize it’s a galaxy! pic.twitter.com/PKwJSVcnuy

