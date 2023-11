Even voorstellen: het meest lichtzwakke satelliet-dwergstelsel van de Melkweg: Ursa Major III/UNIONS 1

door

Door beelden te analyseren van de Ultraviolet Near Infrared Optical Northern Survey (UNIONS) is een internationaal team van sterrenkundigen er in geslaagd om het meest lichtzwakke sterrenstelsel te ontdekken dat ons eigen Melkwegstelsel als satellietstelsel begeleid: Ursa Major III/UNIONS 1. Rond de Melkweg zwerven ruim zestig van die dwergstelsels, die als begeleiders rond het Melkwegstelsel cirkelen. Al lang vermoed men dat er nog veel meer moeten zijn en dat is waar UNIONS zich op richt: met behulp van de Canada-France-Hawaii Telescope (CFHT) en de Panoramic Survey Telescope and Rapid Response System (Pan-STARRS) kijken naar een gebied van 4.800 vierkante graad aan de noordelijke sterrenhemel en dan kijken of je ultralichtzwakke sterrenstelsels kunt ontdekken. En daarmee hoopt men ook meer te weten te komen over de opbouw en structuur van het Melkwegstelsel zelf.

Simon E. T. Smith (University of Victoria in Canada) en zijn team vonden Ursa Major III/UNIONS 1, een dwergstelsel dat zoals de naam al doet vermoeden gelegen is in het sterrenbeeld Grote Beer. Met UNIONS zagen ze een zogeheten ‘overdichtheid’ in beeld, maar vervolgwaarnemingen met Keck en Gaia aan de sterren aldaar lieten zien dat het echt gaat om een apart dwergstelsel. Ursa Major III/UNIONS 1 heeft een absolute V-band magnitude van +2,2m en dat maakt ‘m lichtzwakker dan de vorige recordhouder Kim 3, die +0,7m op de V-band scoorde. Ursa Major III/UNIONS 1 is pakweg 10 lichtjaar in doorsnede (!) en telt pakweg 50 tot 60 sterren, bij elkaar zo’n 16 zonsmassa. De baan van Ursa Major III/UNIONS 1 is zodanig dat hij tot 41.700 lichtjaar afstand van het galactische centrum kan komen en dat iedere 52.100 jaar. Men schat in dat de dwerg minstens 11 miljard jaar oud is en dat hij uit sterren bestaat die weinig metalen bevatten (elementen zwaarder dan helium). Gezien z’n kleine omvang zou het ook kunnen gaan om een stercluster, maar door vervolgwaarnemingen willen ze daar helderheid over verschaffen.

Meer informatie over Ursa Major III/UNIONS 1 vind je in het vakartikel van Simon E. T. Smith et al, The discovery of the faintest known Milky Way satellite using UNIONS, arXiv (2023).

Bron: Phys.org.

