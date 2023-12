Ster S0-6 – vlakbij zwarte gat Sgr A* – is mogelijk ingevangen door het Melkwegstelsel

door

In het centrum van het Melkwegstelsel bevindt zich het superzware zwarte gat Sagittarius A* (kortweg Sgr A*), waar een grote hoeveelheid sterren in de nabijheid omheen draaien. Eén van die sterren is SO-6, welke zich op 0,04 lichtjaar afstand van Sgr A* bevindt, da’s 3,7 x 10¹¹ km. Met de Japanse Subaru telescoop op Hawaï is de ster maar liefst acht jaar lang bestudeerd en analyse van de gegevens laat nu zien dat SO-6 mogelijk is ingevangen door het Melkwegstelsel, dat het dus eigenlijk een soort van immigrant is. Met de Subaru IRCS-camera hebben ze een nabijinfrarood-spectrum van SO-6 weten te maken en op basis van de de verhoudingen van diverse elementen in de ster (met name [M/H], [Fe/H], [α/Fe], [Ca/Fe], [Mg/Fe] en [Ti/Fe]) hebben ze zijn temperatuur, leeftijd en samenstelling kunnen bepalen. Hij is ongeveer tien miljard jaar oud en z’n chemische samenstelling komt sterk overeen met die van de sterren in twee naburige dwergstelsels, de Kleine Magelhaense Wolk en het Boogschutter-dwergstelsel. Men denkt dat de ster vanaf een afstand die oorspronkelijk 50.000 lichtjaar afstand was naar de kern van de Melkweg toe is gespiraliseerd, aangetrokken door de zwaartekracht van de Melkweg, en zo in de buurt van Sgr A* is beland, temidden van de originele ‘nucleaire’ sterren vlakbij Sgr A*.

Meer informatie is te vinden in het vakartikel van Shogo Nishiyama et al, Origin of an orbiting star around the galactic supermassive black hole, Proceedings of the Japan Academy, Series B (2023).

Bron: Phys.org + Francis Naukas.

