Chandra, WIYN en 2MASS brengen de ‘Kerstboomcluster’ prachtig in beeld

door

NGC 2264 is deels een open sterrenhoop, deels een HII-gebied van geïoniseerd atomair waterstof en deels een diffuse nevel in het sterrenbeeld Eenhoorn (Monoceros). Het hemelobject ligt ongeveer 2500 lichtjaar van de Aarde en werd op 18 januari 1784 ontdekt door de Duits-Britse astronoom William Herschel. Die diffuse nevel staat ook wel bekend als de Kerstboomcluster en dat is niet voor niets, want met de sterren van de cluster als lichtjes is het net een kerstboom, een kosmische kerstboom dus. De sterren hebben een leeftijd tussen 1 en 5 miljoen jaar, da’s kosmisch gesproken zeer jong – de zon is pakweg 5 miljard jaar oud. De massa van de sterren in NGC 2264 variëren van klein (pakweg een tiende van de zonsmassa) tot groot (zo’n zeven zonsmassa). Recent is NGC 2264 gefotografeerd door drie instrumenten, te weten róntgenstraling door Chandra (blauw en wit in de foto hierboven), optisch licht van WIYN van het Kitt peak observatorium (groen gas) en infraroodgegevens van de Two Micron All Sky Survey (2MASS, de witte sterren).

We’re celebrating the holiday season with a new image of the “Christmas Tree Cluster” — complete with blinking lights! This group of young stars, roughly 1-5 million years old, is located about 2,500 light-years from Earth: https://t.co/SnJFgSUY0h

Happy Holidays space fans!🎄 pic.twitter.com/sRgFZ5PlIE — Chandra Observatory (@chandraxray) December 19, 2023

Bron: NASA.

Vind ik leuk: Vind-ik-leuk Laden...